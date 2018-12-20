BAE Yemen'deki hapishaneleri işkence merkezine çevirdi

Yemen'de Güney Direniş Güçleri yöneticilerinden Adil el-Hasani, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) bağlı birliklerin Yemen'deki hapishanelerinde yaptığı işkenceleri anlattı.

Katar merkezli El-Cezire kanalının Bila Hudud (Sınırsız) programında konuşan Hasani, BAE'nin Yemen'de hükümetin kontrolünde olan güney kentlerindeki gerçek rolü ve işkence ile suikastlara ilişkin bağlantılarına dair bildiklerini aktardı.

Geçici başkent konumundaki Aden başta olmak üzere güney kentlerinde bulunan gizli hapishanelerin BAE tarafından işkence merkezleri olarak kullanıldığını belirten Hasani, kendisinin Aden'de BAE güçlerince alıkonularak işkence edilen ilk kişilerden biri olduğunu söyledi.

VAHŞET DOLU ZİNDANLAR

Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin ofis müdür yardımcısı Şeyh Ahmed Salih el-İsa'yı tasfiye etme planında yer almak üzere BAE birlikleriyle çalışmayı kabul etmediği için Ağustos 2016'da alıkonularak BAE'nin kontrolündeki bir gizli hapishaneye götürüldüğünü söyleyen Hasani, İsa'nin, Abu Dabi'nin desteklediği güçlerin Aden kentini ele geçirmeye engel olma konusunda ciddi bir rol üstlendiğinden ötürü kendisinin BAE'nin hedef tahtasına oturduğuna dikkati çekti.

Gizli hapishanelerde görev yapanların tümünün BAE ile Kolombiyalılardan oluştuğu ve kesinlikle aralarına Yemenlileri almadıklarına işaret eden Hasani, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Söz konusu gizli hapishanelerde dayak, elektrikli işkence, tecavüz tehdidi gibi çeşitli işkenceler yapılıyordu. Hatta demirlere oturtma işkencelerine maruz kaldıktan sonra kan kaybeden tutukluların hücrelerden çıkarıldığı görülüyordu. Aralarında Said ed-Devbehi ve Şükri es-Sakkaf'ın da bulunduğu 42 kişinin işkence altında can verdiğini biliyorum."

Suudi Arabistanlı subaylardan, BAE güçlerinin Yemen'in güneyindeki uygulamalarından rahatsız olduklarını duyduğunu da hatırlatan Hasani, ancak Riyad yönetiminin bu denli ihlallere karşı sessiz durmasına anlam veremediğini ifade etti.