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BAE'de koronavirüs vakası 27'ye çıktı

Birleşik Arap Emirlikleri Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkedeki koronavirüs vaka sayısının 27'ye yükseldiği bildirildi.

İHA | 04.03.2020 - 03:03..
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Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan korona virüsü nedeniyle dünya çapında vaka sayısı artıyor.

VAKA SAYISI 27'YE YÜKSELDİ

Birleşik Arap Emirlikleri Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede korona virüsü vaka sayısının 27'ye ulaştığı belirtildi. Açıklamada, "Korona virüsü semptomları olan kişiler için yapılan sürekli periyodik muayene sonucu tespit edilen 6 yeni korona virüsü vakası, ülkede toplam vaka sayısını 27'ye çıkardı" denildi.

Virüs tespit edilen hastaların gözlem altında tutulduğu belirtildi.

BAE'de koronavirüs vakası 27'ye çıktı

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