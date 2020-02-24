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BAE’den Hafter'e 100 uçak dolusu askeri takviye

Libya'da büyük yıkıma yol açan darbeci Hafter, Birleşik Arap Emirlikleri'nden 43 günde 100 uçak dolusu askeri takviye aldı.

AA | 24.02.2020 - 15:05..
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Birleşik Arap Emirlikleri'nin, darbeci General Hafter'e desteği sürüyor.

Abu Dabi, Hafter’e 12 Ocak’tan itibaren 6 bin tondan fazla yük taşıyabilecek 100 ayrı kargo uçuşu düzenledi.

Libya’nın meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne bağlı güçlerin yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Abu Dabi Emirliğindeki askeri üslerden havalanan kargo uçaklarının, Libya’nın doğusuna gittiği tespit edildi.

HAFTER'E TONLARCA KARGO

BAE’ye ait iki askeri havalimanından 12 Ocak-23 Şubat tarihleri arasında Libya’nın doğusuna doğru havalanan 100 kadar uçuşun, numaraları, tarihleri, uçak tipleri ve indikleri olası hava üslerini detaylandıran dökümün yer aldığı açıklamaya göre, uçak tiplerinin toplamı 6 bin 190 tonun üzerinde kargo taşıdı.

BAE’den Hafter'e 100 uçak dolusu askeri takviye

Açıklamada, günde 2-3 sefer yapan bu kargo uçaklarının bazen takip sisteminin dışına çıkarak indiği hava üssünü gizlemeye çalıştığı, bazılarının ise Libya'nın doğusu ve Mısır’ın batısındaki askeri hava üslerine inişinin kaydedildiği aktarıldı.

BAE’den Hafter'e 100 uçak dolusu askeri takviye

"UÇAKLARDA PARALI SAVAŞÇILAR OLABİLİR"

Bu uçaklarda askeri malzemenin yanı sıra bölgedeki ülkelerden paralı savaşçıların taşınma ihtimali üzerinde duruluyor.

Bazı uçakların 150 ton taşıma kapasitesine sahip Antonov-124 tipinde olması yapılan takviyenin büyüklüğüne işaret ediyor.

BAE’den Hafter'e 100 uçak dolusu askeri takviye

BAE, HAFTER'İN KOYU DESTEKÇİLERİNDEN

Bölgede yıkıcı politikalara imza atan Abu Dabi yönetimi, Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’in mali, askeri ve siyasi alanda en koyu destekçileri arasında yer alıyor. Emirliklerin, Sudanlıları güvenlik şirketinde çalışacakları vaadiyle paralı asker olarak Libya'ya götürdüğü ortaya çıkmıştı.

BAE’den Hafter'e 100 uçak dolusu askeri takviye

Libya’da Türkiye ve Rusya’nın ortak çağrısıyla devreye giren 12 Ocak’taki ateşkesten sonraki müzakere masalarında Hafter’in ateşkes anlaşmalarını imzalamamasının arkasında BAE’nin bu yönde telkini olduğu uluslararası basında sıkça zikredildi.

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