taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3351
Euro
6.0822
Altın
1285.17
Borsa
88830.82
Gram Altın
220.501

BAE'den Katarlı gazetecilere yasakl

Birleşik Arap Emirlikleri, Katarlı 5 gazetecinin Asya Kupası'nı takip etmek üzere ülkeye girmelerine izin vermedi

AA | 06.01.2019 - 04:10..
  1. Haberler
  2. Spor
Whatsapp ile paylaş

Körfez ülkeleri ve Mısır tarafından Katar'a uygulanan siyasi ve ekonomik abluka spora da yansıdı.

BAE tarafından ülkeye alınmayan gazetecilerden biri AA muhabirine yaptığı açıklamada, Asya Kupası'nı takip etmek üzere ülkeye girmelerine izin verilmediğini söyledi.

AKREDİTE OLDUKLARI HALDE ALINMADILAR

İsmini açıklamak istemeyen Katarlı gazeteci, diğer basın mensuplarıyla birlikte BAE vizesi almak için gerekli işlemleri yaptıklarını ve Asya Futbol Konfederasyonu'na (AFC) akredite olduklarını ifade etti.

Gazeteci, Katar-Lübnan ve Katar-Kuzey Kore karşılaşmalarını takip etmek üzere BAE'nin El-Ayn kentine gitmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

Ülkeye girişlerine izin verilmeyen gazetecilerin, günlük gazeteler El-Vatan, Eş-Şark, Er-Ray ve El-Arab ile Stad Er-Riyadıyye dergisinin temsilcileri olduğunu söyleyen gazeteci, Dubai Uluslararası Havalimanı'nda sorgulandıklarını ve 13 saat burada tutulduklarını belirtti.

BAE'DEN AÇIKLAMA

Abu Dabi Spor Meclisi Genel Sekreteri Arif Hamad el-Avani, yaptığı basın açıklamasında, Katarlı gazetecilerin alınmaması kararını savunarak, bu kişilerin turist vizesi gibi genel bir vize değil, Asya Kupası'nı takip etmek için vize almaları gerektiğini kaydetti.

Katar Spor Basını Komitesinin yaptığı yazılı açıklamada ise "BAE'nin Katarlı gazeteci ekibine karşı tutumu basın özgürlüğüne halel getirmiştir." ifadesi kullanıldı.

Ekibin AFC'ye akredite olduğu ve BAE'ye giriş vizesi aldığı kaydedildi.

Komiteden yapılan ikinci bir açıklamada da BAE emniyet mensuplarının Katarlı gazetecilere karşı işlediği insan hakları ihlallerine yer verildi.

KRİZİN GEÇMİŞİ

Birkaç gün önce de AFC ve Katar Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı ve Asya Kupası Organizasyon Komitesi Başkanı Suud el-Muhammedi'nin BAE'ye girişi önce engellenmiş sonra izin verilmişti.

Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn ve BAE, 5 Haziran 2017'de aldıkları ortak kararla Katar ile diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Bu ülkeler Katar'a karşı ekonomik ve siyasi abluka uygulamaya başlamış, Kuveyt de bu krizde ara buluculuk rolü üstlenmişti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Suriye sınırı Akıllı Sistem'le korunuyor

Suriye sınırı Akıllı Sistem'le korunuyor

65
Akaryakıtçılar kredi kartından komisyon almayı planlıyor

Akaryakıtçılar kredi kartından komisyon almayı planlıyor

35
Fransa'da Sarı Yelekliler sekinci kez sokaklarda

Fransa'da Sarı Yelekliler sekinci kez sokaklarda

15
12.5 dakikada New York'ta göçmen olmanın zorluğu

12.5 dakikada New York'ta göçmen olmanın zorluğu

4
CHP'de başkan adayına itirazlar: 160 istifa

CHP'de başkan adayına itirazlar: 160 istifa

1
Alkolün etkisiyle düşen kişi, polisin elini bırakmadı

Alkolün etkisiyle düşen kişi, polisin elini bırakmadı

3
Tunuslu imamlardan miras eşitliği protestosu

Tunuslu imamlardan miras eşitliği protestosu

5
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir