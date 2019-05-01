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BAE'den Sudan'da istikrarlı geçişe destek

BAE Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Karkaş, Arap ülkelerinin Sudan'da istikrarlı ve sistematik bir geçişe destek vermesinin meşru olduğunu belirtti.

AA | 01.05.2019 - 19:38..
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BAE'den Sudan'da istikrarlı geçişe destek

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Karkaş, Arap ülkelerinin Sudan'da istikrarlı ve sistematik bir geçişe destek vermesinin meşru olduğunu söyledi.

"KAOSA İHTİYAÇ YOK"

Karkaş, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, Arap ülkelerinin Sudan'da istikrarlı ve sistematik bir geçişe destek vermesinin meşru olduğunu, bu geçişin halkın beklentileriyle kurumsal istikrarı dengelediğini savundu.

Sudan'da kaos çıkmasına karşı uyarıda bulunan Karkaş, "Bölgede tam bir kaosa tanık olduk. Daha fazla kaosa ihtiyaç yok." ifadelerini kullandı.

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