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BAE'nin kaybolan tankerinden İran sorumlu tutuluyor

Riah isimli 68 metrelik tankeri İran’ın kaçırdığı yönündeki spekülasyonlar, barut fıçısı halindeki bölgede tansiyonu iyice arttırdı.

İHA | 16.07.2019 - 18:48..
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Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait tankerin izleme verileri, tankerin Hürmüz Boğazı’nda hareket halindeyken İran karasularına girdikten sonra radar ekranına yansıyan coğrafi konum ışığının aniden söndüğünü gösteriyor.

PANAMA BAYRAKLI TANKERDEN DE HABER YOK

Panama bayraklı petrol tankerinden hala haber alınamıyor. Geminin kaybolmasının İran ile ABD arasındaki gerilimi yükseltmesi bekleniyor. İran’ın zenginleştirilmiş uranyum seviyelerini arttırmasının ardından patlak veren kriz süresince, birçok petrol tankeri Basra Körfezi’nden geçişleri sırasında hedef alındı.

BAE'nin kaybolan tankerinden İran sorumlu tutuluyor

Geçtiğimiz hafta İngiltere, Suriye’ye yasa dışı petrol taşıdığı iddiasıyla İran’a ait petrol tankerine Cebelitarık Boğazı’ndan geçişi sırasında el koymuştu.

İran, tankerinin bir an önce bırakılması için uyarıda bulunduysa da İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, cumartesi günü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla İran Dışişleri Bakanı’na tankerin Suriye’ye gitmeyeceği garanti edilirse bırakılacağını söylediğini duyurdu. Ancak İran’a ait tanker henüz serbest bırakılmadı.

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