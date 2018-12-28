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BAE'nin Şam'a yeniden elçilik açması tepkiyle karşılandı

BAE'nin 7 yıl sonra dün Suriye'nin başkenti Şam'a yeniden büyükelçilik açması gerekçesi sosyal medyada tepkilere sebep oldu.

AA | 28.12.2018 - 17:58..
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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Karkaş'ın ülkesinin Suriye'nin başkenti Şam'da yeniden büyükelçilik açmasını "gerekçelendiren" paylaşımı sosyal medyada büyük tepki gördü.

"SURİYE'DEKİ ARAP ROLÜ KAÇINILMAZ"

Karkaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gelişmeler dikkatlice okunduktan ve gelecek aşamada Suriye'de Arap ülkelerinin varlığına ve iletişimine ihtiyaç olacağı kanaati oluşmasının ardından bu karar alındı." ifadelerine yer verdi. Karkaş, "İran ve Türkiye’nin bölgesel müdahalesine karşı Suriye'deki Arap rolünün kaçınılmaz olduğunu" ileri sürdü.

"BÜTÜN BU DEĞİŞİM TÜRKİYE'NİN BAŞARISININ ARDINDAN GELDİ"

Sosyal medya kullanıcılarından biri, "Bütün bu değişim ve hız ABD'nin Suriye'den çekilmesi, sizin finanse ettiğiniz grupları terk etmesi ve Türkiye'nin başarısının ardından geldi." şeklinde tepki gösterirken, bir başka kullanıcı da şu paylaşımda bulundu:

Sosyal medya kullanıcıları, Suriye devrimini destekleyen tutumunu tam tersine çevirmesinin BAE'nin bu krizde oynadığı "gerçek rolü" ortaya koyduğu yönünde eleştiriler yaptı.

"ŞİMDİ GERÇEK RENGİNİZ GÖRÜNDÜ"

Bir kullanıcının, bu konuya dair "Siz Şam'dan hiçbir zaman ayrılmadınız. Sadece muhalifleri başarısız kılmak amacıyla aralarına girmek için rejime muhalif göründünüz. Şimdi rolünüz bitti maskenizi çıkardınız ve gerçek renginiz göründü. Mazlumun ahı sizi bulacak." şeklindeki yorumu dikkati çekti.

Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise Bakan Karkaş'ın paylaşımının altına, Bodrum'da cansız bedeni kıyıya vuran Suriyeli Aylan bebeğin fotoğrafını paylaşarak tepki gösterdi.

BAE'nin Şam'a yeniden elçilik açması tepkiyle karşılandı

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