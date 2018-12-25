Bafra Otogarı'nda uyuşturucu taciri yakalandı

Fransa'da TMSF ile olan davasını kazandığını iddia eden Cem Uzan, 2.1 milyar euroluk hisseler konusunda anlaşmaya gitmek istediğini açıkladı.

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2019 asgari ücretinde AGİ'ler ne kadar olacak

2019 yılı için asgari ücret net 2 bin 20 olarak belirlenirken, AGİ'nin (Asgari Geçim İndirimi) ne kadar olacağı merak konusu. En düşük AGİ 191,85 TL, en yüksek AGİ ise 326,15 TL olarak belirlendi.