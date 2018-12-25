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Bafra Otogarı'nda uyuşturucu taciri yakalandı

Polis ekipleri ulaştıkları istihbaratların ardından otobüsle Alaçam'a giden A.D isimli şahsın üzerinde yaptıkları aramada çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirdi.

İHA | 25.12.2018 - 12:07..
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ile Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro amirliği ekipleri uyuşturucu tacirlerine karşı etkin bir mücadele sürdürüyor. Bafra Otogarı'nda uyuşturucu taciri yakalandı

Yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Bafra Otogarı’nda mola veren otobüste Alaçam’a giden A.D.  isimli şahsın üzerinde yaptıkları aramada 168 adet ekstacy hap, 2,9 gram metamfetamin ve 1 gram esrar ele geçirildi.Bafra Otogarı'nda uyuşturucu taciri yakalandı

SUÇLU SAMSUNA GÖTÜRÜLDÜ

Ekiplerce gözaltına alınan A.D., Bafra Asayiş Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından Samsun’a götürüldü.

Bafra Otogarı'nda uyuşturucu taciri yakalandı

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