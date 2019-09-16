Bafra'da piknikçiler orman yangınına sebep oldu

Samsun’un Bafra ilçesinde Altınkaya Barajı kapakların yakınında orman yangını meydana geldi.

Derbent Barajı kenarına piknik yapmaya gelen bir aile mangal için ateş yaktı. Mangaldan sıçrayan kıvılcımlar ormanlık alanda yerde bulunan kuru otları tutuşturdu. Yanan otlardaki alevler ağaçlara sıçrayarak alev aldı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Yakınlarda piknik yapan aileler tarafından durum jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğüne bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen Bafra Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ederek büyümeden kontrol altına aldı.

YAKALAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yangında çok sayıda ağaç zarar gördü.

Yangını çıkardığı iddia edilen ve olay yerinden ayrılan ailenin aracının plakasını tespit eden görevliler, çalışma başlattı.Yangınla ilgili inceleme sürüyor.