Bagajdan sarkan bir çift bacak görenleri şaşırttı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, şehrin en işlek caddesi olan Andırın Caddesi üzerinde, bir otomobilin bagaj kısmından bacakları dışarı şekilde sarkmış kişiyi görenler telefonlarına sarıldı.

KİLOMETRELERCE BÖYLE GİTTİ

Kafası ve gövdesi otomobilin bagajında, bacakları ise otomobilin dışına sarkmış kişi otomobille kilometrelerce bu şekilde yolculuk yaptı.

BACAKLAR HAREKET EDİNCE RAHATLADILAR

Önce hareketsiz şekilde duran bacaklar daha sonra hareket edince arkadan gelen diğer araçlarda bulunanlarda rahat bir nefes aldı. Yaşanan bu ilginç yolculuk bir başka araç sürücüsü tarafından cep telefonuyla görüntülendi.