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Bağcılar’da 16 katlı otelde yangın

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, otelde bulunan yerli ve yabancı 80 turist panikle kendilerini dışarı attı.

İHA | 09.03.2019 - 06:24..
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Mahmutbey Mahallesi Peyami Safa Caddesi üzerinde bulunan bir otelin 16. katındaki odada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın esnasında otelde bulunan yerli ve yabancı yaklaşık 80 turist panik haliyle dışarı çıktı.

Bağcılar’da 16 katlı otelde yangın

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangının çıktığı katlarda inceleme yaparken yangının olduğu katta yoğun duman oluştu. İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın kısa sürede söndürüldü. Dumandan etkilenen kişiler ise ambulanslara alınarak ilk tedavileri yapıldı.

Bağcılar’da 16 katlı otelde yangın

İtfaiye ekipleri yangının çıktığı katta duman tahliyesi yaptıktan sonra yangın tamamen söndürülürken, otelde kalan yerli ve yabancı turistlerin yaşadığı kısa süreli panik sona erdi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bağcılar’da 16 katlı otelde yangın

Bağcılar’da 16 katlı otelde yangın

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