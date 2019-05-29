Bağcılar'da 18 doktora dava

1 Uzaydan görülen AK Parti amblemli havuz Sivas’ın Şarkışla ilçesinde yapımı devam eden AK Parti amblemi şeklindeki park ve havuz uzaydan fark ediliyor.

2 Demba Ba Göztepe'ye dönüyor Ayağı kırıldığından beri eski formuna kavuşamayan Demba Ba, son yıllarını Türkiye'de geçirmeye başladı. Senegalli golcü, bir kez daha Göztepe'ye dönmeye hazırlanıyor.

3 Ekonomik Güven Endeksi nedir Ekonomik Güven Endeksi, tüketici ve üreticilerin genel ekonomik durumunu inceler.

4 Suriyeliler akın akın bayramlaşmaya gidiyor Bugüne kadar 14 bin 500 Suriyeli ülkesine giderken, sıcak hava bile yoğunluğu önleyemiyor. Geçişin son bulacağı tarih ise 31 Mayıs...

5 Hâlâ o gemiyi bekleyenlerin hikâyesi: Leyla ile Mecnun Burak Aksak’ın kaleme aldığı; o geminin geleceğine ilk günkü gibi inananların, kendi çölünde kaybolanların hikâyesi Leyla ile Mecnun’u konuşalım mı biraz…

6 Antalya’da eski eşini çocuğunun yanında darbetti Bir şahıs, boşandığı eşine küçük çocuğunun gözü önünde uçan tekme attı.