İstanbul Bağcılar TEM bağlantı yoluna girmeye çalışan beton mikseri, virajı alamayarak devrildi.

BABA VE OĞLU CAMI KIRARAK ÇIKTI

Sürüklenen beton mikseri, o sırada Ercan Deniz yönetimindeki 34 TD 8962 plakalı otomobile çarparak, bariyerlere sıkıştırdı. Kazada, beton sürücüsü araç içerisinde sıkışırken, otomobilin içindeki Ercan Deniz ve oğlu aracın arka camını kırarak dışarı çıkmayı başardı.

Kaaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Bağcılar'da beton mikseri otomobilin üzerine devrildi ViDEO

1,5 SAATTE KURTARILDI

Deniz ve oğlu kazayı yara almadan atlatırken, yoldaki diğer sürücüler polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralı beton mikseri sürücüsünü kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 1,5 saatlik çalışmanın ardından sürücü, sıkıştığı yerden çıkarılarak hastaneye sevk edildi.

O ANLARI ANLATTI

Otomobil sürücüsü Ercan Deniz, "Oğlumla seyir halindeydik, tırın virajı hızlı döndüğünü gördüm. Devrilmeyeceğini düşündüm, kaçtım ama kurtulamadım. Allah'tan emniyet kemerlerimiz takılıydı ikimizin de. Bizi aşağı atacak diye korktum. Bariyerler sağlamdı, arka camı kırdık ve oradan çıktık. Allah'a şükür, bizde bir şey yok." dedi.