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Bağcılar'da bina sakinleri çatlak için yetkilileri bekliyor

Evlerinde korkarak kaldıklarını söyleyen daire sakini, ekiplerin binaya gelip inceleme yapmasını bekliyor.

DHA | 28.09.2019 - 18:15..
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Marmara Denizi Silivri açıklarında, perşembe günü meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem sebebiyle, İstanbul'da bulunan bazı binalarda hasar meydana geldi.

Evlerine girmeye korkan bazı İstanbullular, geceyi parklara kurdukları çadırlarda ve arabalarında geçirdi.

Bağcılar Yıldıztepe Mahallesi 542 Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın sakinleri, birinci kattaki dairenin kolonunda ve balkon duvarında çatlaklar oluştuğunu belirtti

"GELECEĞİZ DEDİLER AMA GELEN YOK"

Daire sakini Ali Seydi Döğer, "Depremden önce çok hafif bir çatlak vardı burada. Depremin ardından tamamen bu hale geldi. Ben de onun akabinde Büyükşehir Belediyesi'ne, Bağcılar Belediyesi'ne haber verdim. Yaklaşık 30 saat falan oldu, kimse hala gelemedi. Bu binada 10 daire var yaklaşık 50 kişi yaşıyor, görüyorsunuz durumu. Depremden önce böyle değildi. Depremden sonra bu hale geldi. Demir çürümüş burada insan sağlığı bu kadar basit mi?

Bağcılar'da bina sakinleri çatlak için yetkilileri bekliyor

Alttaki dükkanda da hafif çatlaklıkların olduğu söyleniyor. Ne durumda biz bilmiyoruz. Burası binanın ortasındaki kolon. Yaklaşık 10-15 kere aramamıza rağmen geleceğiz diyorlar ama kimsenin geldiği yok. İlk gün dışarıda yattık, dün de yatacaktık soğuk olduğu için çocukları ben bırakmadım. Nereye gideceğiz ama bir yetkili gelip bize bilgi verse kendi başımızın çaresine bakarız. Ben zaten kiracıyım burada hem diğer dairedekiler de aynı tedirginliği yaşıyor." diye konuştu.

Bağcılar'da bina sakinleri çatlak için yetkilileri bekliyor

Bağcılar'da bina sakinleri çatlak için yetkilileri bekliyor

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