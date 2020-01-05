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Bağcılar'da bir araç bariyerlere saplandı

Bağcılar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir araç bariyerlere saplandı. Kazada araçta sıkışan sürücü ağır yaralandı.

İHA | 05.01.2020 - 22:53..
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İstanbul'un Bağcılar ilçesi İstoç Kuzey Marmara otoyolu bağlantı yolu, Yeni İstanbul Havalimanı istikametinde, yağışın da etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsü öğrenilemeyen 34 GR 8695 plakalı otomobil, seyir halindeyken kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Bağcılar'da bir araç bariyerlere saplandı

BARİYERLERE OK GİBİ SAPLANDI

Hızlı bir şekilde çarpan otomobil adeta ok gibi saplanırken, ağır yaralanan sürücü şoför mahallinde sıkışarak yardım bekledi. Olay yerine diğer sürücülerin haber vermesi üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Olay yerine gelen polis ekipleri yol üzerinde dubalarla önlem alarak trafiğin akışını sağladı.

Bağcılar'da bir araç bariyerlere saplandı

SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI

İtfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücüyü çıkartarak, 112 sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri araçtan ağır yaralı olarak kurtulan sürücüyü ambulansa bindirerek, Bağcılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan, bariyerlere saplanan aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından, yolda oluşan trafik normale döndü.

Bağcılar'da bir araç bariyerlere saplandı

Bağcılar'da bir araç bariyerlere saplandı

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