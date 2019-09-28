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Bağcılar'da bir binada çatlaklar tespit edildi

Önceki gün meydana gelen deprem sonrası Bağcılar'da bir binada çatlaklar oluştu.

DHA | 28.09.2019 - 03:51..
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Perşembe günü Silivri merkezli meydana gelen 5.8'lik depremin ardından İstanbul'da birçok ilçede çok sayıda binada hasar meydana geldi.

Çok sayıda vatandaş ilk geceyi parklarda, bahçelerde ve sokaklarda geçirdi.

Evlerinde hasar bulunan vatandaşlar bu gece de sokaklarda kalmaya devam etti.

Bağcılar Kirazlı Mahallesi'nde ise 5 katlı bir binada çatlaklar oluştuğu tespit edildi. Bazı dairelerde fayansların kırıldığı bazılarında ise duvarlarda çatlama ve sıvalarda açılmaların olduğu görüldü.

BİNA SAKİNLERİ ENDİŞELİ

Bina sakini Özcan Teke, "Bütün duvarlar çatlamış şu an. İçeri giremiyoruz. İki çocukla beraber ortada kaldık. Nereye gideceğimizi bilemiyoruz. Belediyeye başvurduk. Çadır da yok, mecbur dışarıda kalacağız. Çünkü korkuyoruz. Çocuğum gün boyu içeri girmeye korktu" dedi.

Bir diğer bina saki Onur Alp Sayan, "Kalmış olduğum binada birinci katta bütün dairelerde oldukça hasar var. Neredeyse duvarlar yıkılmak üzere. Binanın altında bulunan iş yerleri kesinlikle bize gösterilmiyor. Büyük ihtimalle temelde de bir problem var. Belediye ekiplerince hasarların tespit edilmesini, rapor tutulup ya burada oturun ya da burayı mühürleyelim denmesini istiyoruz. Ekipler geldi, 'bence oturmayın' dendi. Bence ile bu iş olmaz. Ya oturalım ya da mühürlensin burası. Dün gece de annemde kaldım, bu gece de annemde kalacağım" şeklinde konuştu.

Bağcılar'da bir binada çatlaklar tespit edildi

Bağcılar'da bir binada çatlaklar tespit edildi

Bağcılar'da bir binada çatlaklar tespit edildi

Bağcılar'da bir binada çatlaklar tespit edildi

Bağcılar'da bir binada çatlaklar tespit edildi

Bağcılar'da bir binada çatlaklar tespit edildi

Bağcılar'da bir binada çatlaklar tespit edildi

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