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Bağcılar'da bitişik iki bina, hasar nedeniyle boşaltıldı

İstanbul Bağcılar'da, tadilat sonrası kolonlarında hasarlar oluşan bitişik iki bina boşaltıldı.

DHA | 25.08.2019 - 07:48..
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Fatih Mahallesi'nde bulunan 5 katlı Yıldırım Apartmanı'nın alt katındaki iş yerinde tadilat yapıldığı sırada kolonlarında hasar olduğu belirlendi. Durum polis ve belediyeye bildirildi. Olay yerine gelen belediye ekibi, kolonlarında hasar tespit edilen binanın bitişiğindeki 5 katlı Akpınar Apartmanı'nda da inceleme yapıldı.

Bağcılar'da bitişik iki bina, hasar nedeniyle boşaltıldı

20 AİLE TAHLİYE EDİLDİ

Yapılan incelemede bu binanın kolonlarında da hasar tespit edildi. Toplam 20 daire ve 2 dükkan bulunan iki bina tahliye edildi. 2 aile belediye tarafından çevrede bulunan otellere yerleştirilirken 18 ailenin ise yakınlarına gittiği öğrenildi. Binalar mühürlenirken çevrede de güvenlik önlemi alındı.

Bağcılar'da bitişik iki bina, hasar nedeniyle boşaltıldı

Bağcılar'da bitişik iki bina, hasar nedeniyle boşaltıldı

Bağcılar'da bitişik iki bina, hasar nedeniyle boşaltıldı

Bağcılar'da bitişik iki bina, hasar nedeniyle boşaltıldı

Bağcılar'da bitişik iki bina, hasar nedeniyle boşaltıldı

Bağcılar'da bitişik iki bina, hasar nedeniyle boşaltıldı

Bağcılar'da bitişik iki bina, hasar nedeniyle boşaltıldı

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