taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.655
Euro
6.3536
Altın
1425.3
Borsa
101849.19
Gram Altın
259.163

Bağcılar'da cadde ortasında kavga

Bağcılar’da alkollü olduğu iddia edilen bir şahıs ile cadde ortasında önünü kestiği otomobilin sürücüsü birbirlerine tehditler savurarak kavga etti.

İHA | 21.07.2019 - 10:50..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Güngören Caddesi'nde alkollü olduğu iddia edilen bir şahıs, seyir halindeki otomobilin önünü kesti.

Otomobildeki genç sürücünün inmesinin ardından alkollü şahıs ile aralarında tartışma çıktı.

Sözlü tartışma kısa sürede yerini arbedeye bıraktı. Şahısların birbirlerini iterek kavga etmelerinin ardından araya vatandaşlar girdi.

Bağcılar'da cadde ortasında kavga VİDEO

"SENİ BURADA YAŞATMAM"

Bunun üzerine sürücü aracına binerek uzaklaşmak istedi ancak alkollü şahıs aracın kaportasına defalarca yumruk atarak gitmesini engelledi.

Şahsın bu hareketi karşısında genç sürücü ise, “Seni burada yaşatmam” diyerek şahsı tehdit etti.

Küfürler ve tehditler havada uçuştuğu kavga sonrası genç sürücü, otomobiline binerek olay yerinden ayrıldı.

Bağcılar'da cadde ortasında kavga

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Pompeo'dan Türk mevkidaşı Çavuşoğlu'na S-400 sitemi

Pompeo'dan Türk mevkidaşı Çavuşoğlu'na S-400 sitemi

91
Bosna Savaşı'nın 86 kurbanı daha defnedildi

Bosna Savaşı'nın 86 kurbanı daha defnedildi

33
Soylu’dan AB'ye: Kapıları açarsak 6 ay dayanmazsınız

Soylu’dan AB'ye: Kapıları açarsak 6 ay dayanmazsınız

252
Fatih'te borç kavgası kanlı bitti

Fatih'te borç kavgası kanlı bitti

60
Yunanistan Başbakanı'ndan Türkiye'ye olumlu mesajlar

Yunanistan Başbakanı'ndan Türkiye'ye olumlu mesajlar

41
Tacizcisini öldüren kadın, oğullarıyla gözaltına alındı

Tacizcisini öldüren kadın, oğullarıyla gözaltına alındı

22
Diyarbakır'da bir terörist öldürüldü

Diyarbakır'da bir terörist öldürüldü

51
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir