taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3209
Euro
6.0525
Altın
1246.65
Borsa
92227.32
Gram Altın
213.541

Bağcılar’da doğalgaz kaçağından yangın çıktı

Doğalgaz kutusunda oluşan gaz kaçağının hemen ardından patlama yaşandı.

İHA | 11.12.2018 - 06:57..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

İstanbul Bağcılar'da meydana gelen olayda bir binanın önünde bulunan doğalgaz kutusunda henüz bilinmeyen bir nedenle gaz sızıntısı yaşandı. Sızıntının hemen ardından büyük bir gürültü ile patlayan doğalgaz kutusu alev alev yanmaya başladı. Patlama sesini duyan vatandaşlar durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bağcılar’da doğalgaz kaçağından yangın çıktı

5 BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Alevlerin binaya sirayet ettiğini gören apartman sakinleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, doğalgaz hattının kesilmesi için doğalgaz ekipleri de olay yerine çağrıldı. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda yangın bölgedeki doğalgazın kesilmesiyle kontrol atına alındı. Bir saatlik çalışmanın ardından yangın söndürülürken, çevredeki binalarda yaşayan vatandaşlar tahliye edildi.

Bağcılar’da doğalgaz kaçağından yangın çıktı

Bağcılar’da doğalgaz kaçağından yangın çıktı VİDEO

VATANDAŞLAR GAZ KOKUSUNDAN ETKİLENDİ

Patlama sonrası, çevrede büyük bir panik yaşanırken çevreye yayılan gaz kokusundan bazı vatandaşlar etkilendi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, gazdan etkilenen vatandaşlara oksijen tüpü ile müdahale etti. Bazı vatandaşlar ise olay yerinden kucağında çocukları ile koşarak uzaklaştığı görüldü.

Bağcılar’da doğalgaz kaçağından yangın çıktı

"PATLAMA SESİNE UYANDIK"

Tahliye edilen apartmanlardan birinde bulunan Bayram Karabulut,“Gece yarısı uyuyorduk, aniden bir patlama sesi duyduk. Dışarı baktığımda gaz kaçağı ve patlaması olduğunu gördüm, çocuğuma haber verdim hemen dışarı çıktık. 5 tane apartman tahliye edildi, kimse kalmadı. Çok şükür yaralanan kimse yok, herkes dışarı çıktı, gazın kesilmesini bekledik” dedi.

Bağcılar’da doğalgaz kaçağından yangın çıktı

Kendilerini zar zor dışarı attıklarını belirten mahalle sakini Ali İlhan, “Yanıyoruz işte, patlama oldu, kendimizi zor dışarı attık, hepimiz içeride cayır cayır yanacaktık. Allah’tan uyandık, çoluk çocuk kendimizi dışarı attık. Hanım fark etti, dışarıda ki arabaların alarmı çalmaya başlayınca, dışarı baktık alev sarmıştı her yanı. Dışarı çıkarken çok korktuk, her yer dumandı zehirlenecektik. Kimseye bir şey olmadı” diye konuştu.

Meydana gelen yangında şans eseri yaralı ya da can kaybı yaşanmazken, çevreye yayılan gazdan etkilenen bazı vatandaşlar hastaneye kaldırıldı. Gaz sızıntısının sebebi araştırılıyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fenerbahçe Ersun Yanal ile anlaştı

Fenerbahçe Ersun Yanal ile anlaştı

121
Sarı Yelekliler kararsızlık yaşıyor

Sarı Yelekliler kararsızlık yaşıyor

32
Çin'den Apple ürünlerine yasaklama

Çin'den Apple ürünlerine yasaklama

26
Kaşıkçı cinayeti S.Arabistan yönetimini tanıttı

Kaşıkçı cinayeti S.Arabistan yönetimini tanıttı

18
Hababam Sınıfı oyuncusu Tayfun Akalın hayatını kaybetti

Hababam Sınıfı oyuncusu Tayfun Akalın hayatını kaybetti

6
Kılıçdaroğlu'nun konuşması sırasında yaşanan gerginlik

Kılıçdaroğlu'nun konuşması sırasında yaşanan gerginlik

23
FARC’ın silahları parke taşı oldu

FARC’ın silahları parke taşı oldu

2
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir