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Bağcılar'da hatalı park edilen aracı yolcular çekti

Yanlış park, İETT otobüsünü yolda bıraktı. Otomobil, otobüsten inen yolcular ve çevredekilerin de yardımıyla yol kenarına taşındı.

DHA | 09.07.2019 - 16:51..
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İstanbul'un Bağcılar ilçesindeki Dr. Sadık Ahmet Caddesi ile 712. Sokak kesişiminde bir sürücü, otomobilini yol kenarına hatalı şekilde park etti.

Bu sırada devlet hastanesi istikametine giden İETT otobüsü, hatalı park edilen otomobil nedeniyle yolda kaldı.

Otobüsün arkasında uzun araç kuyrukları oluştu. Otobüsten inen şoför ile bazı yolcular, hatalı park edilen otomobili çevredekilerin de yardımıyla kaldırılarak yol kenarına çekti.

O anlar, bir cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bağcılar'da hatalı park edilen aracı yolcular çekti

Bağcılar'da hatalı park edilen aracı yolcular çekti

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