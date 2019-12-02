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Bağcılar'da mahalleyi ayağa kaldıran taciz iddiası

Göztepe Mahallesi'nde küçük yaştaki kız çocuğunu taciz ettiği ve kaçıracağını iddia edilen kişi, mahalleli tarafından linç edildi. Polis, şüpheliyi kalabalıktan zor kurtardı.

İHA | 02.12.2019 - 10:28..
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İstanbul Bağcılar Pınarlı Sokak'ta kimliği öğrenilemeyen bir kişi, sokakta oynayan çocukların yanına yaklaştı. Bu sırada oyun oynayanlar arasında bulunan bir kız çocuğun yakınına gittiği ifade edildi.

Bağcılar'da mahalleyi ayağa kaldıran taciz iddiası

Bağcılar'da mahalleyi ayağa kaldıran taciz iddiası ViDEO

TACİZ İDDİASIYLA MAHALLELİ AYAKLANDI

Şahsın küçük yaştaki bir kız çocuğunu taciz ettiği ve kaçıracağını iddia eden bir mahalle sakini, ortalığı ayağa kaldırdı. Söylentinin yayılmasından sonra mahalleli ayaklanmaya başladı.

Bağcılar'da mahalleyi ayağa kaldıran taciz iddiası

MAHALLELİ TARAFINDAN YAKALANARAK LİNÇ EDİLDİ

Evlerinden çıkan çok sayıda mahalle sakini, şahsı bir iki sokak aşağıda yakaladı. Olay yerine getirilen şahıs, kalabalık bir grup tarafından taşlı, sopalı ve yumruklarla linç edildi. Şahsı ellerinde bulunduran mahalle sakinleri, polisi arayarak durumu bildirdi.

POLİS EKİPLERİ ŞÜPHELİYİ KALABALIKTAN ZOR ÇIKARTTI

Olayın yaşandığı noktaya, polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kalabalığın arasından kalan şahsı çıkarmak için çalışma başlattı. Ekipler, şahsı çıkarırken şahsa yönelik linç girişimi tekrardan alevlendi.

Taciz iddiasıyla Polis Merkezi'ne görülmeye çalışılan kişi, polis otosuna bindirildiği sırada, bazı kişiler polis arabasının üzerine çıkıp şahsı geri istedi.

Bağcılar'da mahalleyi ayağa kaldıran taciz iddiası

İNCELEME SÜRÜYOR

Polis ekipleri, öfkeli kalabalığın arasından aldığı şahsı ve küçük kızın ailesini ifadelerini almak üzere Polis Merkezi'ne götürdü. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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