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Bağcılar’da markette önce patlama sonra yangın

Bağcılar’da bir binanın giriş katında bulunan markette henüz belirlenemeyen bir nedenle patlamalar meydana geldi.

İHA | 22.05.2019 - 04:19..
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Olay, saat 00:30 sıralarında Bağcılar Demirkapı Mahallesi 4. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre market sahibi Ömer Özdemir, marketi kapatacağı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle büyük bir gürültü ile patlama oldu.

Bağcılar’da markette önce patlama sonra yangın

Gürültünün ardından markette elektrikler kesildi. Daha sonra marketin bir kısmında yangın başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yangını kontrol altına alıp söndüren itfaiye ekipleri, yangını söndürmesinin ardından soğutma çalışması yaptı. Yaralanan iş yeri sahibi Ömer Özdemir, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı.

MAHALLE SAKİNLERİ SOKAĞA İNDİ

Patlamanın olduğu binada oturan vatandaşlar korku ve endişeyle evlerinden çıkarak sokağa indi. İtfaiye ekiplerinin yangını tamamen söndürmesinin ardından markette maddi hasar meydana geldi.

İtfaiye ekiplerinin yangın sonrası binada yaptığı incelemelerin ardından vatandaşlar evlerine girdi. Patlamaların yaşandığı marketin bulunduğu sokakta yaşanan kısa süreli panik sona erdi.

Bağcılar’da markette önce patlama sonra yangın VİDEO

KAMERAYA KAYDEDİLDİ

Gece saatlerinde marketin kapatıldığı esnada henüz belirlenemeyen bir nedenle patlamalar meydana geldi. Büyük bir gürültü ile patlama sonrası yaşanan o anlar ise bir kameraya yansıdı. Görüntülerde patlamalar sonrası markette yangın çıktığı görülüyor.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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