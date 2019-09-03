taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8039
Euro
6.3544
Altın
1528.6
Borsa
98602.16
Gram Altın
284.928

Bağcılar'da minibüsün genç kıza çarptığı anlar kamerada

Minibüs, yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen genç kıza çarparak yola savurdu.

DHA | 03.09.2019 - 10:19..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

İstanbul Bağcılar'da 16 yaşındaki Tuğba Sarıkaya'ya yaya geçidinden karşıya geçmek istediği sırada minibüs çarptı.

Çarpanın şiddetiyle metrelerce savrulan genç kız, yere düşerek yaralandı.

ÇEVREDEKİLER YARDIMINA KOŞTU

Sarıkaya'nın yardımına çevredekiler koştu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ambulansa alınan genç kız sağlık ekiplerince çevredeki özel bir hastaneye götürüldü.

KAZA ANI KAMERADA

Tedavi altına alınan Sarıkaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Sarıkaya hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilirken, kaza anı saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yaya geçidindeki genç kıza seyir halindeki bir minibüs çarpıyor. Genç kız metrelerce savrulurken, çevredekiler ise yardıma koşuyor. Olay yerine bir süre sonra polis ve sağlık ekipleri geliyor.

Minibüs yaya geçidinde genç kıza çarptı

"3-4 METRE UZAĞA FIRLATTI"

Görgü tanıklarından Şükrü Yiğit,  "Yaya yolundan karşıya geçen bir kız çocuğu vardı. O da sağına soluna bakmadı yola atladı, burada da hızla gelen bir minibüs vardı. O da çarptığı çocuğa yaklaşık 3-4 metre uzağa fırlattı. Yaya yolunda araçlar çok fazla durmuyor genel olarak sıkıntı bu" dedi.

Bağcılar'da minibüsün genç kıza çarptığı anlar kamerada

Bağcılar'da minibüsün genç kıza çarptığı anlar kamerada

Bağcılar'da minibüsün genç kıza çarptığı anlar kamerada

Bağcılar'da minibüsün genç kıza çarptığı anlar kamerada

Bağcılar'da minibüsün genç kıza çarptığı anlar kamerada

Bağcılar'da minibüsün genç kıza çarptığı anlar kamerada

Bağcılar'da minibüsün genç kıza çarptığı anlar kamerada

Bağcılar'da minibüsün genç kıza çarptığı anlar kamerada

Bağcılar'da minibüsün genç kıza çarptığı anlar kamerada

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Göbeklitepe'de giriş ücretine zam geldi

Göbeklitepe'de giriş ücretine zam geldi

208
Rusların tatil tercihi Türkiye

Rusların tatil tercihi Türkiye

70
Düğün konvoyunda drifte ceza yağdı

Düğün konvoyunda drifte ceza yağdı

69
Albayrak: Falcao gelmeseydi Türkiye'den gidecektim

Albayrak: Falcao gelmeseydi Türkiye'den gidecektim

152
Paris’te haşema eylemi havuz kapattırdı

Paris’te haşema eylemi havuz kapattırdı

56
Kolombiya'da barış 2 yıl sürdü: FARC silahlandı

Kolombiya'da barış 2 yıl sürdü: FARC silahlandı

33
Hong Kong'da göstericilere floresan tozu atılıyor

Hong Kong'da göstericilere floresan tozu atılıyor

26
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir