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Bağcılar’da park halindeki otomobil kundaklandı iddiası

Kimliği belirsiz bir kişi tarafından park halindeki otomobil üzerine yanıcı madde dökülerek kundakladığı iddia edildi. Yangın sonrası araçta maddi hasar meydana geldi.

İHA | 15.03.2019 - 07:26..
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İstanbul Bağcılar'da, sokak üzerinde park halinde bulunan otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangını gören vatandaşlar durumu polis, ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yanan otomobil kısa sürede söndürülürken, yangın sonrası otomobilde maddi hasar meydana geldi.

KUNDAKLANDI İDDİASI

Sabah saatlerinde yaşanan olayda sokak üzerinde bulunan 1 kişi tarafından aracın üzerine yanıcı madde dökülerek kundaklandığı ileri sürüldü. Polis ekipleri aracı kundaklayan kişiyi yakalamak için çevrede operasyon başlattı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Bağcılar’da park halindeki otomobil kundaklandı iddiası

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