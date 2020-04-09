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Bağcılar'da polis berberi bastı, tıraş yarıda kaldı

Yasağa rağmen gizlice müşteri tıraş eden berber ve müşteriye 3 bin 180'er lira ceza kesildi.

İHA |
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Bağcılar'da polis berberi bastı, tıraş yarıda kaldı

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde, polis ekiplerince yapılan denetimlerde, erkek kuaförü olarak faaliyet gösteren bir iş yerinin açık olduğu belirlendi.

POLİS EKİPLERİ BERBERİ BASTI

Yarı açık berber salonunda 1 kişinin tıraş edildiğini gören emniyet ekipleri, içeriye baskın yaptı. Baskında polisi karşılarında gören müşteri ile berber şaşkına döndü.

Polis berberi bastı, tıraş yarıda kaldı

MÜŞTERİ VE BERBERE 6 BİN LİRA CEZA

Baskının ardından dükkan kapatılırken, müşteri ve berbere “1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet” suçundan her birine 3 bin 180 TL olmak üzere toplam 6 bin 360 TL idari para cezası uygulandı.

Bağcılar'da polis berberi bastı, tıraş yarıda kaldı

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