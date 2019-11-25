Bağcılar'da sahte polisi bekçiler yakaladı

Bir grup kadın astsubay, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" etkinlikleri kapsamında trafo binasına grafiti yaptı.

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Hindistan'da 32 parmaklı kadını toplum dışladı

Hindistan'ın Orissa eyaletinde yaşayan 65 yaşındaki Nayak Kumari, ellerinde ve ayaklarında toplam 32 parmak olduğu için cadı ilan edildi ve toplumdan dışlandı.