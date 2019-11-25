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Bağcılar'da sahte polisi bekçiler yakaladı

Şüphe üzerine durdurulan bir kişinin üzerinde çalıntı olduğu değerlendirilen 6 cep telefonu ele geçirildi.

İHA | 25.11.2019 - 18:22..
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Bağcılar’da polise bağlı çalışan mahalle bekçileri, geçtiğimiz 5 Kasım’da Kemalpaşa Mahallesi’nde şüphe üzerine Osman S.(40) adlı bir kişiyi durdurarak kimlik sorgusu yaptı.

Şüphelinin üst aramasında 6 cep telefonu olduğu belirlendi.

Osman S.’nin sergilediği şüpheli tavırları nedeniyle araştırma yapan bekçiler, duruma polise bildirdi.

TELEFONLAR PAKİSTANLILARA AİT

Polis, cep telefonlarının Kemalpaşa Mahallesi’nde ikamet eden Pakistan uyruklu kişilere ait olduğunu belirledi.

Pakistanlıların ifadesini alan emniyet ekipleri, şüpheli S.’nin, ‘polis’ süsü vererek Pakistanlıların telefonlarını aldığını tespit etti.

Şüpheliyi gözaltına alan polis, yapılan işlemin ardından zanlıyı adliyeye sevk etti. Osman S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine konuldu.

Öte yandan, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde ise şüpheli Osman S.’nin, yabancı uyruklu kişilerin yaşadığı eve girip çıktığı anlar yer aldı.

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