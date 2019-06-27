Bağcılar'da silahlı çatışma: 4 ağır yaralı  

İstanbul Bağcılar'da gece vakti ortlık savaş alanına döndü.

Daha önceden aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Bir anda kavgaya dönüşen tartışmanın ardından taraflar silahlarına sarıldı.

HASTANEYE KALDIRILAN YARALILARIN DURUMU AĞIR

Dakikalarca karşılıklı çatışan iki gruptan 4 kişi yaralandı. Çatışmanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Çatışmada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı. Yaralanan 4 kişinin tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam ediyor.

60'A YAKIN BOŞ KOVAN BULUNDU

Çatışmanın boyutu ise Olay Yeri İnceleme ekiplerinin olay yerine gelmesiyle ortaya çıktı. Ekipler yaptığı çalışmada olay yerinde, 60'a yakın boş kovan buldu. Polis ekipleri çatışmaya karışanların yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.





















