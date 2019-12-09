Bağcılar'da silahlı kavga: 1 ölü

İstanbul Bağcılar'daki bir oto galericiler çarşısında iki kişi arasında başlayan kavgada taraflardan biri, yanında getirdiği silahı çıkartınca diğeri sokaktaki bir galeriye kaçtı.

Onu takip eden saldırgan ise oto galerinin içine girerek, kaçan kişiyi ateş ederek yaraladı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Saldırgan olay yerinden kaçarken, yaralı için sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan 52 yaşındaki Abdülkadir Tay'ın öldüğünü belirledi.

SALDIRGAN ARANIYOR

Olay yerine gelen polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi alırken, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.