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Bağdadi’nin öldüğü yer fotoğraflandı

DEAŞ'ın elebaşı El Bağdadi'nin intihar yeleğini patlatarak kendisini ve 3 çocuğunu öldürdüğü yerin son hali görüntülendi.

İHA | 29.10.2019 - 16:24..
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İdlib’in Barişa köyü yakınlarında düzenlenen operasyonda ABD birlikleri helikopterlerle bölgeye inmiş ve ateş altına almıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında ABD birlikleri tarafından Suriye’nin kuzeybatısında gece saatlerinde düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı Bağdadi’nin ölü ele geçirildiğini ifade etmişti.

Bağdadi’nin öldüğü yer görüntülendi -1

KENDİSİNİ VE 3 ÇOCUĞUNU ÖLDÜRMÜŞTÜ

Operasyonda birçok DEAŞ militanının öldüğünü söyleyen Trump, "DEAŞ lideri ve kurucusu El Bağdadi öldü. Tünelde intihar yeleğini patlatarak kendisini ve 3 çocuğunu öldürdü” ifadelerini kullanmıştı.

Bağdadi'nin kendisini etkisiz hale getirdiği olay yeri görüntülendi.

Bağdadi’nin öldüğü yer görüntülendi -2

Bağdadi’nin öldüğü yer görüntülendi -3

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