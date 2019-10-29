Bağdadi’nin öldüğü yer fotoğraflandı

İdlib’in Barişa köyü yakınlarında düzenlenen operasyonda ABD birlikleri helikopterlerle bölgeye inmiş ve ateş altına almıştı.
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında ABD birlikleri tarafından Suriye’nin kuzeybatısında gece saatlerinde düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı Bağdadi’nin ölü ele geçirildiğini ifade etmişti.
KENDİSİNİ VE 3 ÇOCUĞUNU ÖLDÜRMÜŞTÜ
Operasyonda birçok DEAŞ militanının öldüğünü söyleyen Trump, "DEAŞ lideri ve kurucusu El Bağdadi öldü. Tünelde intihar yeleğini patlatarak kendisini ve 3 çocuğunu öldürdü” ifadelerini kullanmıştı.
Bağdadi'nin kendisini etkisiz hale getirdiği olay yeri görüntülendi.