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Bağdadi'nin öldürülmesi Trump'ın elini güçlendirdi

ABD Başkanlığı seçimi öncesinde DEAŞ'ın elebaşı Bağdadi'nin öldürülmesi, Başkan Trump'ın kamuoyundaki kredisini artırdı.

AA | 01.11.2019 - 13:45..
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Bağdadi'nin öldürülmesi Trump'ın elini güçlendirdi

Amerikan Washington Post gazetesi ve ABC Televizyonu; Bağdadi'nin öldürülmesinin, ABD Başkanı Donald Trump'ın imajını nasıl etkilediğini tespit etmek üzere 27-30 Ekim arasında 1003 kişi ile anket yaptı.

Katılımcıların yüzde 54'ü "DEAŞ elebaşının öldürülmesinde Trump'a kredi verilmeli mi?" sorusuna "önemli ölçüde kredi verilmeli" yanıtını verirken, yüzde 39 ise "Trump'a bu saldırıda önemli bir rol biçilmemesi gerektiğini" savundu.

Anketin sonuç değerlendirmesinde, El Kaide lideri Usama Bin Ladin'in öldürülmesinin ardından yapılan anketlerde katılımcıların yüzde 76'sının aynı soruya "önemli bir kredi verilmeli" yanıtı verdiği belirtildi.

YÜZDE 54 "GÜÇLÜ LİDER DEĞİL" DİYOR

Ayrıca katılımcıların yüzde 54'ü Trump'ın halen güçlü bir diler olmadığı, yüzde 44'ü ise olduğu görüşünü dile getirdi.

BAĞDADİ'NİN ÖLÜMÜ ABD'Yİ GÜVENLİ HALE GETİRMEDİ

Diğer taraftan, katılımcıların yüzde 54'ü Bağdadi'nin öldürülmesinin Amerika'yı daha güvenli bir hale getirmediği, yüzde 26'sı ülkenin daha güvenli hale geldiği, yüzde 16'sı ise daha tehlikeli bir hal aldığı görüşünü ifade etti.

Bağdadi operasyonunun görüntüleri VİDEO

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