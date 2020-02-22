taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0919
Euro
6.6125
Altın
1643.95
Borsa
116829.39
Gram Altın
322.019
Bitcoin
59550.93

Bağdat Caddesi'nde bankta oturan çifte otomobil çarptı

İstanbul Bağdat Caddesi'nde kaldırıma çıkan otomobil bankta oturan nişanlı çifti ezerken, kazada 3 kişi yaralandı.

DHA | 22.02.2020 - 08:09..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Saat 02.45 sıralarında, Erenköy Mahallesi Bağdat Caddesi Kadıköy istikametinde ilerleyen 34 JK 2165 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Bağdat Caddesi'nde bankta oturan çifte otomobil çarptı

BANKTA OTURAN ÇİFTİ EZDİ

Kontrolden çıkan otomobil önce kaldırıma çıkarken o sırada her şeyden habersiz bankta oturan Cansu Safi ve sevgilisi otomobilin altında kaldı. Hızını alamayan ve bir süre çifti sürükleyen araç başka bir otomobile çarparak durabildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bağdat Caddesi'nde bankta oturan çifte otomobil çarptı

Sağlık ekipleri yaralı çifti ve otomobilin çarptığı araçtaki bir kişiyi ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken çevredeki vatandaşlardan kaza hakkında bilgi aldı.

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

Trafik polisi ve itfaiye ekipler kaza yerinde incelemelerde bulunurken 34 JK 2165 plakalı otomobilin sürücüsünün olay yerinden kaçtığı iddia edildi. Kazanın ardından araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı. Caddedeki kaldırımlar tanınamaz hale geldi. Hastaneye kaldırılan 3 yaralıdan Cansu Safi'nin durumun ağır olduğu belirtildi. Yaralan çiftin yeni nişanlandıkları iddia edildi.

Bağdat Caddesi'nde bankta oturan çifte otomobil çarptı

SÜRÜCÜ ÖNCE KAÇTI, SONRA GİTTİĞİ HASTANEDE YAKALANDI

Kaza anında orada olan taksici Ayhan Uykucu “Caddebostan ışıklardan geçerken kazaya sebep olan araç savrulup kafeye doğru kayıyor. Bankta oturan kişilere vuruyor. Vurmasından sonra kişiler yerlere savruluyor. Sürücü olay yerinden kaçıyor. O insanlara yazık günah" diye konuştu.

Bağdat Caddesi'nde bankta oturan çifte otomobil çarptı

Kadının durumunun ağır olduğunu ifade eden Uykucu, “Sürücü korkmuş, daha sonra hastaneye gitmiş ve hastanede yakalandığını duydum. Kadının durumu kötü. Diğer arkadaşında beli kırılmış galiba" dedi.

Bağdat Caddesi'nde bankta oturan çifte otomobil çarptı

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Olay yerindeki bir kafenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler Bağdat Caddesi'nde seyir halinde olan 34 JK 2165 plakalı aracın önündeki aracı sollamaya kalkarken hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıktığı görüldü. O sırada bankta sevgilisiyle oturan Cansu Safi'nin de otomobil tarafından ezilmesi ve sürüklenmesi de kameraya yansıyor. Kazanın hemen ardından Safi'nin sevgilisinin yardıma koştuğu görülüyor. Yaralıların etrafına vatandaşların toplanması, otomobilin başka bir araca çarpması da güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

Bağdat Caddesi'nde bankta oturan çifte otomobil çarptı

Bağdat Caddesi'nde bankta oturan çifte otomobil çarptı

Bağdat Caddesi'nde bankta oturan çifte otomobil çarptı

İlginizi Çekebilir
Minibüs, kırmızı ışıkta duran kamyona çarptı: 13 yaralı
Aksaray'da kırmızı ışıkta bekleyen kamyona, minibüsün çarptığı kazada 13 kişi yaralandı.
Evinin yandığını görünce, kalp kriziyle hayatını kaybetti
iresun'un Bulancak ilçesinde evinin yandığını gören kişi kalp krizi sonucu öldü.
Süleyman Soylu, ototüs firmalarını uyardı: İfşa edeceğiz
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dünyada en güvenli yolculuğun otobüslerle yapılmasına karşın, Türkiye'de bu durumun tam tersi olduğuna dikkat çekerek, otobüs şirketlerine uyarılarda bulundu.
Bartın’da ev yangını: 2 ölü
Amasra ilçesinde bir evde çıkan yangında, babaanne ve 2 torunu yaşamını yitirdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
AB liderleri bütçe konusunda anlaşamadı
AB liderleri bütçe konusunda anlaşamadı
54
Türkiye'ye 'göçmenleri çok iyi yönetiyorsunuz' ödülü
Türkiye'ye 'göçmenleri çok iyi yönetiyorsunuz' ödülü
53
Hurda Bank ile dolandırıp 2,5 milyon lira vurgun yaptı
Hurda Bank ile dolandırıp 2,5 milyon lira vurgun yaptı
24
Süleyman Soylu, ototüs firmalarını uyardı: İfşa edeceğiz
Süleyman Soylu, ototüs firmalarını uyardı: İfşa edeceğiz
34
İtalya'da 24 saatte 17 koronavirüs vakası ve 1 ölüm
İtalya'da 24 saatte 17 koronavirüs vakası ve 1 ölüm
15
ABD'de koronavirüs vakası sayısı 35'e çıktı
ABD'de koronavirüs vakası sayısı 35'e çıktı
14
Muğla'da 15 aydır kayıp kişi, mağarada ölü bulundu
Muğla'da 15 aydır kayıp kişi, mağarada ölü bulundu
4
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir