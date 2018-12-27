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Bağdat Caddesi’nde doğalgaz patlaması

Yol bakım onarım çalışması sırasında doğalgaz patlaması yaşandı. Cadde 2 saatliğine trafiğe kapatıldı.

İHA | 27.12.2018 - 02:03..
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İstanbul Kadıköy'de yol bakım onarım çalışmaları sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle doğalgaz kaçağı ve devamında doğalgaz patlaması meydana geldi.

Bağdat Caddesi’nde doğalgaz patlaması

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, İGDAŞ ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen İGDAŞ ekipleri doğalgazı kestikten sonra itfaiye ekipleri müdahale etti.

Bağdat Caddesi’nde doğalgaz patlaması

2 SAAT TRAFİĞE KAPATILDI

Polis ekipleri caddenin giriş kısmını trafiğe kapattı. Yaklaşık 2 saat trafiğe kapalı kalan Bağdat Caddesi müdahalenin ardından tekrar trafiğe açıldı.

Bağdat Caddesi’nde doğalgaz patlaması

Bağdat Caddesi’nde doğalgaz patlaması

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