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Bağdat’ta 4 ayrı patlama

Irak'ın başkenti Bağdat'ta meydana gelen 4 ayrı patlamada 7 kişinin yaralandığı bildirildi.

İHA | 09.02.2020 - 05:17..
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Bağdat’ın kuzeyindeki Kahire semtinde yol kenarına yerleştirilmiş bombanın patlaması sonucu 1 kadın ve 1 erkeğin yaralandığı, başkentin kuzeyindeki Hürriye semtinde meydana gelen patlamada ise 2 kişinin yaralandığı açıklandı.

2 PATLAMA DAHA YAŞANDI

Bağdat’ın kuzeyinde yer alan Cukuk bölgesinde yol kenarına yerleştirilmiş bombanın patlaması sonucu bir kişinin ağır yaralandığı, kentin doğusundaki Bağdat el-Cedide bölgesinde bir kahvede meydana gelen patlamada ise 2 kişinin yaralandığı duyuruldu.

Bağdat’ta 4 ayrı patlama

Irak’ın başkenti Bağdat ve Sünnilerin çoğunluğunu oluşturduğu kentlerde zaman zaman meydana gelen patlama ve terör saldırılarını üstlenen olmasa da Iraklı yetkiler saldırıların arkasında 2014 - 2017 yılları arası Irak’ın büyük bir bölümünü işgal eden terör örgütü DEAŞ’ın olduğunu belirtiyor.

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