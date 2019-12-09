Bağdat'ta füze saldırısı: 6 yaralı

Irak Savuma Bakanlığı’na bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan açıklamada, Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınlarındaki bir askeri üsse 4 katyuşa füzesinin düştüğünü belirtilerek, saldırı sonucu 6 askerin yaralandığını duyuruldu.

FÜZE RAMPASI BULUNDU

Açıklamada, olay sonrası bölgede düzenlenen operasyonda bölgede füze rampası bulunduğunu kaydedildi.

ABD GÜÇLERİ DE YER ALIYOR

Bağdat Havalimanı’nın çevresinde ABD güçleri de yer alıyor. Son aylarda ABD’nin Irak’taki askeri üslerine düzenlenen saldırıların artması dikkat çekmişti.