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Bağdat'ta füze saldırısı: 6 yaralı

Irak’ın başkenti Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınlarında, bir füze saldırısı meydana geldi. Saldırıda 6 kişi yaralandı.

İHA | 09.12.2019 - 11:42..
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Irak Savuma Bakanlığı’na bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan açıklamada, Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınlarındaki bir askeri üsse 4 katyuşa füzesinin düştüğünü belirtilerek, saldırı sonucu 6 askerin yaralandığını duyuruldu.

FÜZE RAMPASI BULUNDU

Açıklamada, olay sonrası bölgede düzenlenen operasyonda bölgede füze rampası bulunduğunu kaydedildi.

Bağdat'ta füze saldırısı: 6 yaralı

ABD GÜÇLERİ DE YER ALIYOR

Bağdat Havalimanı’nın çevresinde ABD güçleri de yer alıyor. Son aylarda ABD’nin Irak’taki askeri üslerine düzenlenen saldırıların artması dikkat çekmişti.

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