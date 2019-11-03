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Bağdat'ta göstericiler, tepkilerini duvarlara yansıttı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta göstericiler, tepkilerini Tahrir Meydanı'ndaki tünelin duvarlarına çizdikleri resim ve karikatürlerle dile getiriyor.

AA | 03.11.2019 - 00:09..
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Tahrir Meydanı göstericilerinden bir grup genç, 25 Ekim'de yeniden alevlenen hükümet karşıtı gösterileri kapsamında tepkilerini ortaya koymak için alt geçit tünelinin duvarlarına siyah beyaz ve renkli resim ile karikatürler çizdi.

PROTESTOLARIN SİMGELERİ DUVARLARDA

Duvarlarda en çok ülke bayrakları, kadın göstericiler, protestoların simgesi haline gelen "Tuk Tuk" isimli motor taksiler ve göstericilerin bulunduğu, "Türk Lokantası" adı verilen binaya ilişkin çizimler göze çarpıyor.

Bağdat'ta göstericiler, tepkilerini duvarlara yansıttı

"SANATI VE YAŞAMI SEVİYORUZ"

Kadın protestoculardan Lina Musa, "Protestolarımızı barışçıl şekilde sürdürmeye kararlıyız. Resim ve karikatürlerimiz de bunun bir parçası. Sanatı yaşayan ve seven bir halk olduğumuzu dünyaya göstermek istiyoruz." dedi.

Tünelin yanı sıra Tahrir Meydanı çevresindeki duvar ve binalarda da ekim protestolarını simgeleyen ve hükümeti eleştiren çeşitli resim ve karikatürler yer alıyor.

Bağdat'ta göstericiler, tepkilerini duvarlara yansıttı

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