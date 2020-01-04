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Bağdat'ta hava saldırısında 6 kişi öldü

Bağdat'ın kuzeyinde bir konvoya düzenlenen hava saldırında 6 kişi hayatını kaybetti.

AA | 04.01.2020 - 02:33..
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Irak'ın başkenti Bağdat'ta Haşdi Şabi komutanlarını taşıyan bir konvoya daha hava saldırısı düzenlenerek, araçlardaki 6 kişinin öldürüldüğü belirtildi.

Irak Sumeriye televizyon kanalının bir güvenlik kaynağından aktardığı habere göre, başkent Bağdat'ın kuzeyindeki Taci bölgesinde bir konvoya  hava saldırısı düzenlendi.

Bazı yerel medya organlarında verilen haberlerde, hedef alınan araçlarda Haşdi Şabi çatısı altındaki Ketaib İmam Ali Birliği'ne bağlı komutanların bulunduğu bilgisi aktarıldı.

Bu arada olaya ilişkin Reuters Haber Ajansı'nın verdiği bilgiye göre ise söz konusu saldırıda araçlarda bulunan 6 kişi hayatını kaybetti.

Olaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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