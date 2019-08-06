Bağdat'ta orduyu hedef alan saldırı: 1 ölü, 4 yaralı

Irak'ın başkenti Bağdat'ın güneyinde saldırı düzenlendi.

1 ÖLÜ, 4 YARALI

Irak ordusunun hedef alındığı patlamada bir subay yaşamını yitirdi ve 4 asker de yaralandı.

GÜVENLİK İHLALLERİ YAŞANIYOR

Patlama sonrası olay yeri güvenlik kordonu altına alınırken, yaralılar bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Irak’ta 2003’ten bu yana özelikle Sünni nüfusun yoğun olduğu bölgelerde sürekli güvenlik ihlalleri yaşanıyor.

'SALDIRILARIN ARKASINDA DAEŞ OLABİLİR' İDDİASI

Saldırıların birçoğunu kimse üstlenmese de Iraklı yetkililer saldırıların arkasında terör örgütü DAEŞ’ın olduğunu iddia ediyor.