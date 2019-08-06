taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.523
Euro
6.1765
Altın
1466.33
Borsa
99790.29
Gram Altın
260.835

Bağdat'ta orduyu hedef alan saldırı: 1 ölü, 4 yaralı

Irak ordusunun hedef alındığı patlamada 1 subay yaşamını yitirirken 4 asker de yaralandı.

İHA | 06.08.2019 - 16:18..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Irak'ın başkenti Bağdat'ın güneyinde saldırı düzenlendi.

1 ÖLÜ, 4 YARALI

Irak ordusunun hedef alındığı patlamada bir subay yaşamını yitirdi ve 4 asker de yaralandı.

GÜVENLİK İHLALLERİ YAŞANIYOR

Patlama sonrası olay yeri güvenlik kordonu altına alınırken, yaralılar bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Irak’ta 2003’ten bu yana özelikle Sünni nüfusun yoğun olduğu bölgelerde sürekli güvenlik ihlalleri yaşanıyor.

Bağdat'ta orduyu hedef alan saldırı: 1 ölü, 4 yaralı

'SALDIRILARIN ARKASINDA DAEŞ OLABİLİR' İDDİASI

Saldırıların birçoğunu kimse üstlenmese de Iraklı yetkililer saldırıların arkasında terör örgütü DAEŞ’ın olduğunu iddia ediyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tarkan'ın Kaz Dağları'nda villası var

Tarkan'ın Kaz Dağları'nda villası var

298
Konya'dan Norveç'e direkt uçuş var

Konya'dan Norveç'e direkt uçuş var

86
Lindsay Lohan ve Prens Selman yakınlaşması

Lindsay Lohan ve Prens Selman yakınlaşması

145
Yusuf Yazıcı resmen Lille'de

Yusuf Yazıcı resmen Lille'de

107
Yunan'dan taciz iddiası: Türkiye hava sahamıza girdi

Yunan'dan taciz iddiası: Türkiye hava sahamıza girdi

108
ABD Savunma Bakanı: Tek taraflı operasyon kabul edilemez

ABD Savunma Bakanı: Tek taraflı operasyon kabul edilemez

233
Oyuncu Ümit Erdim, 69 kiloya kadar düştü

Oyuncu Ümit Erdim, 69 kiloya kadar düştü

133
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir