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Bağdat’ta patlama: 2 ölü, 3 yaralı

Irak’ın başkenti Bağdat’ta bir dolmuşa yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

İHA | 27.11.2018 - 21:42..
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bağdat

Irak'ın başkenti Bağdat’ta tamamı sivil bir dolmuşa yerleştirilen bombanın patlaması sonucu  2 kişi öldü ve 3 kişi de yaralandı.

Irak Televizyonlarından yapılan açıklamada, patlama bölgesinin güvenlik kordonu altına alındığı ifade edilirken, bölgeye sevkedilen ambulansların yaralıları hastaneye ulaştırdığını belirtildi.

SÜNNİ NÜFUSUNUN OLDUĞU YERLERDE GÜVENLİK İHLALİ

Irak’ta başta başkent Bağdat ile Sünni nüfusunun yoğun olduğu bölgelerde sık sık güvenlik ihlalleri yaşanıyor. Terör saldırılarının çoğunu hiç kimse üstlenmezken Iraklı yetkililer saldırıların arkasında geçen yıl sonunda Irak’tan tamamen çıkarıldığı ilan edilen terör örgütü DEAŞ’ı sorumlu tutuyor.

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