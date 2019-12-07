Bağdat'ta protestoculara saldırı: 4 ölü 80 yaralı

Irak’ın başkenti Bağdat’taki Sinek Köprüsü yakınlarındaki protestocular, kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Plakasız 4 araçtan inen ve yüzleri kapalı silahlı kişiler, protestocuların çadırlarını da ateşe verdi.

4 ÖLÜ 80 YARALI

Irak İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Irak Sağlık Bakanlığı, saldırıda 4 kişinin öldüğünü ve 80 kişinin yaralandığını belirtti.

Öte yandan, ekim ayından bu yana hükümet konakları ve yabancı misyonların bulunduğu Yeşil Bölge’ye yakın Tahrir Meydanı’nda toplanan protestoculara yapılan saldırıyı endişeyle izlediğini belirten Irak İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, güvenlik güçlerinden barışçıl protestocuları korumak için üzerlerine düşen görevi yerine getirmeye çağırdı.







