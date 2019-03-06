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Bağımsız Belediye Başkan Adayı Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi

Edremit Belediye Başkanı Saka, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nu yaylım ateşine tuttu.

İHA | 06.03.2019 - 17:55..
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Balıkesir’in Edremit ilçesinde CHP’den tekrar aday gösterilmeyince partisinden istifa ederek bağımsız aday olan Belediye Başkanı Kamil Saka, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirdi.

Bağımsız Belediye Başkan Adayı Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi

KILIÇDAROĞLU'NA ELEŞTİRİ

CHP’den aday gösterilmeyen Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, partisinden istifa ederek seçimlere bağımsız aday olarak katılma kararı aldı. 32 yıldır aralıksız belediye başkanlığı görevini yürüten Saka'nın, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen seçim ofisinin açılışına vatandaşlar büyük ilgi gösterirken, pop müzik sanatçısı Çelik şarkılarıyla açılışa renk kattı.

Bağımsız Belediye Başkan Adayı Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi


Mini konsere katılanlar, sanatçının şarkılarına eşlik etti. Daha sonra halka seslenen Edremit Belediye Başkanı ve Bağımsız Belediye Başkan adayı Kamil Saka, “Kazanamayanların partisi, kazananı gördükçe kazanandan korkar oldu. Hiç merak etmeyin. Kamil yine gelecek; ama Kemal gidecek.” dedi.

Bağımsız Belediye Başkan Adayı Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi


Bu sözleri uzun süre alkışlanan Saka, daha sonra seçim ofisi önünde "çoban ateşi" olarak nitelendirdiği ateşi yakarak çalışmalarına başladı.

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