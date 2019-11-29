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Bağışlanan organları 5 kişiye umut olacak

İzmir'de merdivenden düşerek yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 4 gün süren yaşam savaşını kaybeden şahsın organları 5 hastaya umut oldu.

İHA | 29.11.2019 - 07:43..
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İzmir’in Konak ilçesinde yaşayan bir çocuk babası Mehmet Cüneyt Payzın, 23 Kasım'da akşam saatlerinde evine girdiği sırada merdivenden düşerek başından yaralandı.

AİLES ORGANLARINI BAĞIŞLADI

Payzın, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Beyin kanaması teşhisi konulan Payzın'ın dün beyin ölümü gerçekleşti. Hastanenin Organ Nakli Koordinatörlüğü ekiplerinin görüştüğü Payzın'ın ailesi, organları bağışlama kararı aldı.

ORGANLARI 5 KİŞİYE NAKLEDİLECEK

Ailenin onayının ardından Payzın'ın kalbi, karaciğeri, akciğeri ve iki böbreği, nakledilmek üzere çeşitli kentlerdeki hastanelere gönderildi.

Bağışlanan organları 5 kişiye umut olacak

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