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Bağışlanan organlarıyla 7 kişi hayata döndü

Sivas'ta genç yaşta hayatını kaybeden Yusuf Işık, 4 şehirde organ bekleyen hastaların umudu oldu.

DHA | 01.05.2019 - 17:35..
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Kayseri'de yaşayan ve aslen Sivaslı olan 31 yaşındaki Yusuf Işık, 4 gün önce beyin kanaması geçirdi. Kaldırıldığı Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü'nde yoğun bakıma alındı. Ancak Işık'ın dün sabaha karşı beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi de organlarını bağışlamaya karar verdi.

Bağışlanan organlarıyla 7 kişi hayata döndü

Türkiye Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Merkezi'nin yönlendirmesiyle Samsun'dan gelen ekip tarafından gerçekleştirilen 5 saatlik operasyonla Işık'ın kalp, karaciğer, dalak, böbrek ve korneaları alındı.  Organlar, nakil bekleyen hastalar için İstanbul, Ankara, Samsun ve Erzurum'a gönderildi.

Bağışlanan organlarıyla 7 kişi hayata döndü

"AİLEYE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi Organ ve Doku Koordinatörü Rüveyda Reyhan, "Böylesine onurlu bir davranış sergileyen aileye teşekkür ediyorum. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde son 4 ayda 13 beyin ölümü olmasına rağmen bu ölümlerden sadece bu hastanın yakınları organ bağışında bulundu. Bu sayı oldukça az. Halkımızı bu konuda daha duyarlı olmaya davet ediyorum. Onun sayesinde 7 hasta hayata döndü. Bütün ekipte yer alan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Tabii ki hasta yakınlarına anlayışlarından dolayı, böyle bir hizmete katkıda bulunmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum." dedi.

Yusuf Işık, Kangal ilçesine bağlı Aşağıhüyük köyünde toprağa verildi.

Bağışlanan organlarıyla 7 kişi hayata döndü

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