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Bahadır Altan Pegasus'tan kovuldu

Kazayı değerlendirmesi için canlı yayına bağlanıp siyaset yapan eski savaş pilotu Bahadır Altan'ın Pegasus'taki görevine son verildi.

Haber Merkezi | 07.02.2020 - 15:14..
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Bahadır Altan Pegasus'tan kovuldu

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasının ardından CNN Türk yayınına kazayı değerlendirmesi için telefonla bağlanan Bahadır Altan, konuyu Kanal İstanbul ve diğer mega projelere getirdi.

İŞİNE SON VERDİLER

Kaza yorumunu bırakıp siyaset yapmaya başlayan eski savaş pilotu Bahadır Altan, tepki çeken açıklamalarının ardından Pegasus'tan kovuldu.

"PROJE ÜSTÜNE PROJE ÜRETME YERİNE AZICIK DURALIM.."

Altan, "Ülke olarak bir duralım. Biz hala 3. havalimanındayız, hala kanal açıyoruz. Ülke freni patlamış kamyon gibi. Çığ düşen insanları kurtarmaya gidenler yaşamını yitiriyor. Deprem bekliyor İstanbul'u. Buna hazırlanalım bir duralım. Proje üstüne proje üretme yerine biraz aklıselim olmak gerekiyor. Azıcık duralım." ifadelerinin ardından yayından alınmıştı.

CNN Türk'te siyaset yapan eski pilot yayından alındı VİDEO

Pegasus'ta pilot eğitmenliği yapan Bahadır Altan'ın HDP'ye yakın bir isim olduğu sosyal medya hesaplarından anlaşılıyordu.

Bahadır Altan Pegasus'tan kovuldu

Bahadır Altan Pegasus'tan kovuldu

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