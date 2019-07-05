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Bahamalar açıklarında helikopter düştü: 7 ölü

Karayipler'de yer alan Bahamalar açıklarında helikopterin düşmesi sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi. Ölenlerden birinin, hayırsever iş adamı Chris Cline olduğu belirtildi.

AA | 05.07.2019 - 09:09..
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7 Amerikalıyı ABD'nin Florida eyaletine taşıyan bir helikopter, Grand Cay adasından kalkış yaptıktan kısa süre sonra radardan kayboldu. Yetkililer ile yerel halk, adanın yaklaşık 3 kilometre açığında helikopterin düştüğü yeri tespit etti.

Polis, kazada helikopterdeki 4 kadın ve 3 erkeğin hayatını kaybettiğini açıkladı.

HAYIRSEVER İŞ ADAMI DA ÖLDÜ

Kazanın nedeni henüz bilinmezken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. ABD'nin Batı Virginia eyaletinden yayın yapan "The Register-Herald" gazetesi, kazada yaşamını yitirenlerden birisinin "madencilik sektöründe milyarder girişimci", "kömür kralı" ve "hayırsever" olarak nitelendirdiği işadamı Chris Cline olduğu bilgisini paylaştı.

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