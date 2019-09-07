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Bahamalar'da kasırganın bilançosu ağırlaşıyor: 43 ölü

Günlerdir etkili olan Dorian Kasırgası'nda, ölü sayısı 43'e ulaştı.

AA | 07.09.2019 - 13:50..
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Bahamalar'ı 5'inci kategoride Dorian Kasırgası'nın 5'inci gününde, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

ÖLÜ SAYISI 43'E ÇIKTI

Kasırga nedeniyle 35'i Abacos Adaları'nda olmak üzere hayatını kaybedenlerin sayısının 43'e çıktığı belirtildi. Yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe ediyor.

Dorian Kasırgası'nın neden olduğu yıkımın uydu fotoğrafları- FOTO GALERİ

Bahamalar'da kasırganın bilançosu ağırlaşıyor: 43 ölü

BİNLERCE KİŞİ EVSİZ KALDI

Bölgeyi şu ana kadar vuran en büyük kasırga olarak kayıtlara geçen Dorian Kasırgası Bahamalar'da büyük hasara neden olurken, binlerce kişi de evsiz kaldı. Kategori 1 seviyesine gerileyen Dorian Kasırgası, ABD'nin doğu yakasında kuzey yönünde ilerliyor.

Kasırganın etkili olduğu Kuzey Carolina eyaletinde Ocracoke Adası'nda şiddetli yağmur ve suların yükselmesi nedeniyle yüzlerce kişinin, evlerinde mahsur kalmış olabileceğinden endişe ediliyor.

Bahamalar'da kasırganın bilançosu ağırlaşıyor: 43 ölü

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