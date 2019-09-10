Bahamalar'ı vuran kasırgada ölü sayısı 50'ye yükseldi

Kategori 5 seviyesindeki Dorian Kasırgası'nın, etkileri hala devam ediyor...

ÖLÜ SAYISI 50'YE YÜKSELDİ

Grand Bahama ve Abaco Adaları'nda 70 bin insanı evsiz bırakan kasırga yüzünden hayatı kaybedenlerin sayısı 50'ye yükseldi.

Arama kurtarma çalışmaları devam ederken, hükümet yetkilileri ölü sayısının çok daha fazla olabileceğini bildirdi.

İNSANLAR ADALARDAN TAHLİYE EDİLİYOR

Kasırganın Bahamalar'da bıraktığı tahribat her gün biraz daha gün yüzüne çıkarken, evsiz kalan binlerce insan sığınacak yer arıyor. Çok sayıda kişi ise feribotlar aracılığıyla ABD'ye gitti.

VİZESİ OLMAYAN GİREMEZ

ABD Gümrük ve Sınır Koruma yetkilileri, hafta sonu boyunca Florida'ya sefer yapılan feribot iskelesinde uyarı yayınladı. Uyarıda, geçerli vizesi olmayanların Florida'ya gidemeyeceği duyuruldu.

Gümrük yetkilileri uyarının, ABD ve Bahama hükümetlerinin tahliye işlemlerini düzgün bir şekilde koordine etmemesi nedeniyle yapıldığını bildirdi.

"DİKKATLİ OLMALIYIZ"

ABD Sınır Devriyesi Şefi Mark Morgan, "Buraya insani nedenlerle gelen herkesi kabul edeceğiz, onların işlemlerini hızla yapacağız." demişti. Ancak ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada, bu konunun görüşülmekte olduğunu söyleyerek Bahamalar'dan gelen herkesin "uygun belgelere" ihtiyacı olduğunu vurguladı ve "Çok dikkatli olmalıyız." dedi.