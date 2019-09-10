taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7688
Euro
6.3737
Altın
1494.92
Borsa
100430.03
Gram Altın
277.447

Bahamalar'ı vuran kasırgada ölü sayısı 50'ye yükseldi

Bahamalar'da etkili olan Dorian Kasırgası'nın bilançosu ağırlaşıyor.

İHA | 10.09.2019 - 11:35..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Kategori 5 seviyesindeki Dorian Kasırgası'nın, etkileri hala devam ediyor...

ÖLÜ SAYISI 50'YE YÜKSELDİ

Grand Bahama ve Abaco Adaları'nda 70 bin insanı evsiz bırakan kasırga yüzünden hayatı kaybedenlerin sayısı 50'ye yükseldi.

Arama kurtarma çalışmaları devam ederken, hükümet yetkilileri ölü sayısının çok daha fazla olabileceğini bildirdi.

İNSANLAR ADALARDAN TAHLİYE EDİLİYOR

Kasırganın Bahamalar'da bıraktığı tahribat her gün biraz daha gün yüzüne çıkarken, evsiz kalan binlerce insan sığınacak yer arıyor. Çok sayıda kişi ise feribotlar aracılığıyla ABD'ye gitti.

Bahamalar'ı vuran kasırgada ölü sayısı 50'ye yükseldi

VİZESİ OLMAYAN GİREMEZ

ABD Gümrük ve Sınır Koruma yetkilileri, hafta sonu boyunca Florida'ya sefer yapılan feribot iskelesinde uyarı yayınladı. Uyarıda, geçerli vizesi olmayanların Florida'ya gidemeyeceği duyuruldu.

Gümrük yetkilileri uyarının, ABD ve Bahama hükümetlerinin tahliye işlemlerini düzgün bir şekilde koordine etmemesi nedeniyle yapıldığını bildirdi.

Bahamalar'ı vuran kasırgada ölü sayısı 50'ye yükseldi

"DİKKATLİ OLMALIYIZ"

ABD Sınır Devriyesi Şefi Mark Morgan, "Buraya insani nedenlerle gelen herkesi kabul edeceğiz, onların işlemlerini hızla yapacağız." demişti. Ancak ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada, bu konunun görüşülmekte olduğunu söyleyerek Bahamalar'dan gelen herkesin "uygun belgelere" ihtiyacı olduğunu vurguladı ve "Çok dikkatli olmalıyız." dedi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Samsun’da aile katliamını polis önledi

Samsun’da aile katliamını polis önledi

121
Kılıçdaroğlu: CHP'li belediyeler sanat adamı yetiştirir

Kılıçdaroğlu: CHP'li belediyeler sanat adamı yetiştirir

205
Aydın Doğan bankacılık sektörüne girmek istiyor

Aydın Doğan bankacılık sektörüne girmek istiyor

83
ABD, Trump yüzünden Rusya'daki casusunu geri çekti

ABD, Trump yüzünden Rusya'daki casusunu geri çekti

16
Ali Babacan, kuracağı partiyle ilgili ilk kez konuştu

Ali Babacan, kuracağı partiyle ilgili ilk kez konuştu

227
Esad bombaladı, Suriyeliler Türkiye'ye yöneldi

Esad bombaladı, Suriyeliler Türkiye'ye yöneldi

347
Sierra Leone'den Türkler için kapıda vize uygulaması

Sierra Leone'den Türkler için kapıda vize uygulaması

89
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir