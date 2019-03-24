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Bahar havası Elazığ’da yerini kara bıraktı

Son günlerde bahar havasının etkili olduğu Elazığ’da kar yağışı başladı.

Haber Merkezi | 24.03.2019 - 15:37..
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Elazığ’da son bir haftadır etkili olan bahar havasıyla meyve ağaçlarının bir kısmı çiçek açtı. Ancak bugün kentte soğuk hava ve yağış etkili oldu. Kent merkezinde sabah saatlerinden başlayan kar yağışı gün boyu belirli aralıklarla devam etti.

KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

Tarihi Harput Mahallesi’nde beyaza büründü. Kar yağışının yüksek rakımlarda daha etkili olduğu öğrenildi.

Bahar havası Elazığ’da yerini kara bıraktı

Yıllardır kış mevsiminin ve kar yağışının bu kadar etkili olmadığını belirten vatandaşlar, Mart ayının son günlerinde yağan karla şaşırdıklarını ifade etti.
Öte yandan Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Bölgemizde havanın Bingöl’ün güneyi ve Elazığ’ın doğusuyla Adıyaman’da zaman zaman kuvvetli olmak üzere yağmurlu, yüksek kesimlerde karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Yağışların akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybederek yerini parçalı ve az bulutlu bir havaya bırakması beklenmektedir” denildi.

DONA KARŞI UYARI

Buzlanma, don ve kuvvetli rüzgarın beklendiğini de bildiren merkez, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunmasını istedi.

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