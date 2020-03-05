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Bahar Kalkanı Harekatı'nda 1 askerimiz şehit oldu

Iğdır Valiliği, Suriye'nin İdlib kentinde yürütülen Bahar Kalkanı Harekatı'nda 1 askerimizin şehit olduğunu duyurdu.

İHA | 05.03.2020 - 21:01..
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Suriye'nin İdlib kentinde Bahar Kalkanı Harekatı devam ediyor. Devam eden operasyonlarda, Esad rejim güçlerinin saldırısı sonucu bir askerimiz şehit oldu.

Konuya ilişkin açıklama Iğdır Valiliğinden geldi.

PİYADE UZMAN ÇAVUŞ FATİH KARA ŞEHİT OLDU

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Karakoyunlu ilçesi Koçkıran köyü nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Çavuş Fatih Kara İdlib’de şehit olmuştur. Şehidimizin defin yeri ve zamanı yarın netleşecektir. Milletimizin başı sağolsun" ifadelerine yer verildi.

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