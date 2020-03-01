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Bahar Kalkanı Harekatı'ndan ilk görüntüler

Esad rejimine karşı başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nda rejim askerleri vurulmaya devam ediyor.

AA | 01.03.2020 - 14:12..
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Bahar Kalkanı Harekatı'ndan ilk görüntüler

İdlib'de Esad rejiminin hava saldırısının ardından 27 Şubat'ta başlatılan 'Bahar Kalkanı' Harekatı'ndan yeni görüntüler geldi.

Milli Savunma Bakanlığı  tarafından paylaşılan görüntülerde  Esad rejimine ait hedeflerin vurulma anları yer alıyor.

Bahar Kalkanı Harekatı'ndan ilk görüntüler

2212 RESJİM ASKERİ VURULDU

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bugüne kadar 1 İHA, 8 helikopter, 103 tank, 72 top/obüs/ÇNRA, 3 hava savunma sistemi ve 2 bin 212 Rejim askeri etkisiz hale getirilmiştir." ifadelerini kullanmıştı.

Bahar Kalkanı Harekatı'ndan ilk görüntüler

Akar, "(İdlib) Birlik, gözlem noktası ve mevzilerimize yönelik saldırılara, meşru müdafaa kapsamında karşılık verileceğinden kimsenin şüphesi olmasın." diyerek, "Meşru müdafaa kapsamında hedefimiz sadece birliklerimize saldıran Rejim askerleri ve unsurları olacaktır." demişti.

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