Bahar Kalkanı Harekatı'nın başına Sinan Yayla getirildi

Rusya destekli Esed rejiminin havadan ve karadan düzenlediği saldırılar sonucu İdlib kentinde 34 askerimizin şehit olmasının ardından Türkiye harekete geçti.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar eli kanlı rejime karşı yürütülen harekatın adını ve son durumu açıkladı.
Bakan Akar, Türk askerinin şehit olmasının ardından başlatılan operasyonun Bahar Kalkanı Harekatı olduğunu duyurdu.
HAREKAT İÇİN KORGENERAL SİNAN YAYLA GÖREVLENDİRİLDİ
Türkiye'nin Esed rejimi unsurlarına karşı başlattığı harekatı 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla yönetiyor.