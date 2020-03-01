Bahar Kalkanı Harekatı'nın başına Sinan Yayla getirildi

AB, İdlib'deki gelişmeleri görüşmek için dışişleri bakanlarını olağanüstü toplantıya çağırdı

TSK, SMO ve ılımlı muhalifler, son 24 saatte Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında, Esad rejimi güçlerinden 9 köyü geri aldı.

İngiltere’de 12 kişide daha koronavirüs görülmesi sonucu ülkedeki toplam vaka sayısının 35’e yükseldiği belirtildi.

Suriye’nin İdlib şehrinde gerçekleştirilen saldırıya Malatyalılar, araç konvoyu ve yürüyüş ile tepki gösterildi.

Malatya'da İdlib şehitleri için yürüyüş ve konvoy

6

Rusya: Suriye'de hukuka uygun bulunan tek ülke biziz

Esad rejiminin destekçisi Rusya, kendisini Suriye topraklarında "uluslararası hukuka uygun olarak bulunan" tek ülke olarak gösterdi